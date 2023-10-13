Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün şehir mezarlığı genelinde başlattığı ve vatandaşların mezar ziyaretlerini sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için yerleştirilen konum tabelaları şehir eşkıyaları tarafından parçalandı.

Düzce Belediyesi, vatandaş odaklı belediyecilik hizmeti kapsamında Şehir Mezarlığında vatandaşların mezar yerlerini rahatlıkla bulabilmeleri ve ziyaretlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeleri için bir çok çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların başında gelen Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS), Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından internet sitesi üzerinden hizmete sunulurken eş zamanlı olarak şehir mezarlığında konum tabelaları da yerleştirildi. Kısa süre önce şehir mezarlığı içerisinde belirli alanlara konumlandırılan tabelalar şehir eşkiyalarının saldırısına uğradı. Mezarlık bölgesinin arka kısmında bulunan alandaki tabelalar kimliği belirsiz şehir eşkıyaları tarafından parçalanarak kamu zararına sebebiyet verildi. Mezarlıklar Müdürlüğü, daha öncede Düzce Belediyesinin bir çok işletmesinde ve park alanlarına zarar veren magandalara yönelik vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.