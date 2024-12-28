Karabük Belediyesi ve Karabük Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla şehir merkezinde 3 bin kapasiteli fakülte açılacağı bildirildi.

Yaklaşık altı aylık planlama ve koordine sürecinin sonunda bir araya gelen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, şehir merkezine 3 bin öğrenci kapasiteli yeni bir fakülte açılması için karara vardı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il merkezine yapılacak yeni fakültenin sadece bir eğitim yuvası olmayacağını aynı zamanda şehir hayatına hareketlilik getirecek bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Fakülte yerinin belediye tarafından sağlanacağının altını çizen Çetinkaya, "Çarşı merkezinde ki yer tahsisi ile başlayacak ve ilk etapta 3 bin kapasiteli olacak bu fakülte, şehir merkezimizin cazibesini artırırken hemşerilerimiz ve esnaflarımız için büyük bir ekonomik ve sosyal katkı sağlayacak. Yeni fakülte, Karabük’ümüzü gençliğin merkezi ve bilimin yuvası haline getirecek" dedi.

Çetinkaya, "Bu önemli girişimde bizlere desteğini esirgemeyen milletvekillerimiz Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanımız Ferhat Salt’a, ayrıca bu süreçte birlikte çalıştığımız Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bu yeni fakültemizin şehrimize, hemşerilerimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Karabük’ün geleceği için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.