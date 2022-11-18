Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde meydana gelmişti. V.İ. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında çıkan kavgada, V.İ. ile şüpheli birbirlerine karşılıklı ateş etti. Bacağından vurularak yaralanan V.İ. bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Konuya ilişkin incelemelerini devam ettiren ekiplerce S.İ. ve L.H.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahlı kavgada V.İ.’nin yaralanmasına sebep olan saldırganın arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.