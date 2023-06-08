Bolu’nun Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde sokaklara inen 2 tilki görenleri hayrete düşürdü. Tilkileri gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Bolu’da aç kaldığı için Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde sokaklarına inen 2 tilki görenleri şaşırttı. Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde bulunan dönel kavşakta çimenlik alanda yemek arayan tilkiler bir süre yoldan geçen araçları izledi. Görenleri hayrete düşüren tilkiler, çimenlik alanda yemek arayışını sürdürdü. Tilkileri fark eden bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşın kameraya kaydettiğini fark eden 2 tilkiden birisi uzun süre kameraya baktı. Diğer tilkinin alandan kaçmasıyla kameraya bakan tilki de kaçtı.

Tilkiler aradıklarını bulamayınca bir süre sonra gözlerden kayboldu.