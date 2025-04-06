Manisa şehir merkezinde 30 yıl sonra ilk kez cami yaptırma yararına deve güreşleri düzenlendi. Güreş öncesi bazı vatandaşların develerle hatıra fotoğrafı çektirme telaşı ilginç görüntüler oluştururken, güreş esnasında hızını alamayan bazı develer de seyircilerin arasına girdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Yeşil Camii’nin yeniden yapımına destek olmak amacıyla geçtiğimiz 9 Şubat tarihinde düzenlenmesi planlanan ancak güvenlik ve daha sonrasında hava şartları sebebiyle iki kez ertelenen deve güreşleri, bugün mahalle meydanında yapıldı. Manisa merkezde en son 30 yıl önce gerçekleştirilen deve güreşlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, güreşlerin yapılmasına destek veren tüm yetkililere teşekkür ederek, "Her şey Yeşil Camii için" dedi. Özdemir, "Manisa tarihinde 30 yıl aradan sonra ilk defa merkezde bir deve güreşi düzenliyoruz. Deve güreşleri düzenlememizin amacı depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılan Yeşil Camimizin yeniden inşa edilmesidir. Burada cami yönetimimiz, derneğimiz makbuz karşılığında yardım toplayarak camimize bir katkıda bulunacağız. Hayırsever deve organizatörleri var, bunlar sponsor oldular ve güreşe katılacak develerin yol masrafları çekildi. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlginç görüntüler ortaya çıktı

Yaklaşık 40 devenin katılımıyla gerçekleştirilen güreşler renkli görüntülere sahne oldu. Güreş öncesi bazı vatandaşlar develerle hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Yine güreşler esnasında hızını alamayan bazı develer seyircilerin arasına girerken, zaman zaman korku dolu anlar yaşandı. Deve güreşi yapılan alan çevresinde kurulan stantlarda ekmek arası deve sucuğu ile poşu ve şapka satışı gerçekleştirildi. Güreşler, dereceye giren develerin sahiplerine ödül takdimiyle son buldu.