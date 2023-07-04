Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesinde yapımı devam eden Şehir Kütüphanesi projesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması’nda ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi’ ödülünü aldı.

Şehir Kütüphanesi projesi, küresel ölçekte düzenlenecek büyük finalde ‘Avrupa kamu binaları’ kategorisinde yer alacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması’nda Şehir Kütüphanesi projesinin ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi’ ödülünü alıp finale kalması bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini Atakum ilçesinde inşa ediyor. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi’nin bulunduğu 27 bin 570 metrekare alanda yapımı süren Şehir Kütüphanesi, 525 bin kitap kapasitesi ile konsepti ve zengin içerikleriyle her yaş grubundan insana hizmet veren bir yaşamsal mekan haline gelecek. Şehir Kütüphanesi projesi, 30 yıldan buyana devam eden, mimari, iç mimari ve gayrimenkul alanlarında Avrupa’nın pek çok farklı ülkesinden mimarlık ve inşaat projelerinin ödüllendirildiği Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması’na sunuldu. Tasarım kalitesi, işlevselliği, sürdürülebilirliği ve inovasyon kriterleri baz alınarak uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeler için Londra’da gala gecesi düzenlendi. Gecede ödüle layık görülen projeler, sahiplerini buldu.

‘Kamu binaları’ kategorisinde Şehir Kütüphanesi projesine, Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi ödülü verildi. Avrupa’yı temsil etmeye hak kazanan tek proje unvanına da sahip olan proje ayrıca bu yıl Asya, Amerika ve Afrika’dan birçok projenin değerlendirileceği 2023 International Property Awards Finali’nde, küresel ölçekte en iyi kamu binası mimarisi ödülünü almak için yarışacak.

“Gurur duyduk”

Kütüphane projesinin Avrupa’da böyle bir ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yeni neslin ihtiyaçlarına uygun ve her yaştan insanımızın istifadesine sunacağımız Şehir Kütüphanemizin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnovatif tasarımı, işlevselliği ve estetik çekiciliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek kütüphanemizi hizmete açacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa’nın en iyi yapı projelerini ve tasarım firmalarını onurlandırmak için gerçekleştirilen bir etkinlik olan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması’nda Şehir Kütüphanesi’nin projesinin Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi ödülünü alıp finale kalması bizi ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.