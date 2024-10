İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Şehir Kart projesinin ilçelerdeki ilk adımı olan Urla Kart’ı tanıttı. İlçenin ekonomik ve sosyal dayanışma ağını genişleterek, yurttaşların hayatını birçok alanda kolaylaştıracak Urla Kart’ın, çok geniş bir alanda kullanılacağını belirten Başkan Tugay, “Dünyanın her tarafında kullanılabilir. Örneğin Urla Kart ile Almanya’da metroya binilebilecek” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmirlilere daha iyi hizmet verebilmek ve kent yaşamını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen İzmir Şehir Kart projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Alışverişlerde indirimlerden kampanyalara, öğrencilere özel avantajlardan sosyal yardımlara kadar birçok kolaylık sağlayan İzmir Şehir Kart'ın ilçelerde de yaygınlaştırılması için ilk iş birliği protokolü Urla Belediyesi ile yapıldı. Kullanıcılara birçok avantaj sunan Urla Kart, Tarihi Tamirhane Binası’nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Emrecan Durmaz ve yurttaşlar katıldı.

“İnsanların hayatına dokunacak” Urla Kart'ın İzmir Şehir Kart Projesi'nin ilçelerde yaygınlaşması amacıyla başlattıkları çalışmanın ilk uygulaması olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Türkiye'de ilk. Bu iş birliği bizim için de büyük bir gurur. Selçuk Başkanımızın konuya özel ilgisi, ısrarla istemesi ve duyduğu heyecan arkadaşlarımızı da motive etti. O nedenle ilçeler arasında ilk olarak Urla'da hayata geçirildi” dedi. Kartın pek çok avantajının bulunduğunu aktaran Başkan Cemil Tugay, “Yurttaşlarımız belediyeler üzerinden halka ulaştırılan sosyal destekleri en pratik şekilde bu kart aracılığı ile kullanabilecek. Bunun ötesinde bir kentte, hemşehriler arasında dayanışmayı, o kentin aidiyet duygusunu geliştirmeyi, esnafına destek olmayı, birlik ve beraberliği teşvik eden bir kart. İnsanların hayatına bir şeyler katacak. Dünyanın her tarafında kullanılabilir. Örneğin Urla Kart ile Almanya’da metroya binilebilecek. Çok güzel bir uygulama” diye konuştu.

“Dünyaya örnek olacağız” İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ bünyesinde pek çok genç mühendis ile yazılımcının bulunduğunu anımsatan Tugay, şunları söyledi: “Bünyesinde parlak insanların çalıştığı kurumumuz, yapay zeka alanında önemli ilerlemeler sağlayacak. Yine akıllı şehirler, dijital teknolojiler gibi alanlarda İzmir’i ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Onlar başarıları ile hem İzmir’e hem Türkiye'ye hem de dünyaya kendi bilim insanlarımıza, kendi mühendislerimize değer verdiğimiz ölçüde neleri başarabildiğimizi de gösterecekler. Tüm şehri buna inanmaya davet ediyoruz. Belediyenin tüm faaliyetlerinde, dünyada her hangi bir yerde yapılan bir şey İzmir'de de yapılabilecek. Biz belki bazı çalışmalarımızla dünyaya örnek olacağız. Böyle bir sürecin başında olduğumuza yürekten inanıyorum. Belediye başkanlarımız, bilim insanlarımız, İzmir’in çok değerli hocaları ile hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çirkin siyasete, yalana, dolana karşı, bilimle, ilimle, irfanla, ahlakla, edeple çalışarak görevini iyi yapan, insanlarına hizmet etmenin onurunu yaşayan insanlar olacağız. Biz birbirimiz ile gurur duyacağız. Bu şehrin de bizimle gurur duyacağına inanıyorum.”

1 Kasım’dan itibaren dağıtımı başlayacak Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da 1 Kasım’dan itibaren dağıtımına başlayacakları Urla Kart’ın yalnızca sosyal destek sunan bir kart olmadığını söyledi. Balkan, “Bu kart aynı zamanda birlikteliğimizin, hemşehriliğimizin ve daha güçlü bir Urla'nın simgesi olacak. Urla’da yaşayan herkesin aidiyet duygusunu güçlendireceğine inandığımız bu kart ile kentimizde yaşamanın ayrıcalıklarını keşfedeceğiz. Urla Kart ile öğrencilerimize çeşitli avantajlar, kampanyalar sağlarken, adresini Urla’ya taşıyan yeni hemşehrilerimiz ulaşım, restoran, otopark ve kafe gibi birçok belediye hizmetinden indirimli yararlanacak. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi’nin sunduğu tüm sosyal yardımlar da bu kart aracılığıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılacak” dedi.

Balkan: Bu kart Urla'nın geleceğine yatırım Urla Kart’ın esnaflara da destek olacağını söyleyen Başkan Selçuk Balkan, “Anlaşmalı iş yerlerinde özel indirimlerden faydalanarak yerel ekonomiye katkı sağlayacak, Urla’da yaşayan herkes bu kart ile kazançlı çıkacak. Böylece Urlalı olma bilincini güçlendirirken, Urla’nın ekonomik ve sosyal dayanışma ağını da genişletmiş olacağız. Bu kart Urla’mızın geleceğine bir yatırımdır ve hep birlikte daha güçlü bir Urla inşa etme kararlılığımızın göstergesidir. Sahip olmak değil, birlikte var olmaktan bahsediyoruz. Çünkü güçlü bir toplumu ancak dayanışma, katılım ve ortak değerler üzerine inşa edebiliriz. Bizler, sadece hizmet sunan bir kurum değiliz; ilçemizin her bir bireyiyle birlikte hareket eden, sorunları el birliğiyle çözen ve başarıları hep birlikte kutlayan bir aileyiz. İlçemizi daha yaşanabilir, daha güzel ve daha sürdürülebilir kılmak için her fikre, her emeğe ihtiyacımız var. Geleceğimizi birlikte şekillendirelim ve birlikte var olalım” diye konuştu.

“Teknolojiyi merkeze alıyoruz” İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, teknolojiyi merkeze alan ve kent yaşamını kolaylaştıran çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Pamuk, “Bu dönemde bir yandan yeni çözümler devreye alırken bir yandan da mevcut uygulamalarımızı geliştiriyoruz. Teknolojiyi merkeze alarak kent yaşamını kolaylaştırma motivasyonu ile çalışan ve akıllı şehir, yapay zeka gibi alanlarda projeler üreten bir yapıya sahibiz” dedi.

Konuşmaların ardından, Başkan Tugay ile Selçuk Balkan, iş birliği protokolünü imzaladı.

Urla Kart’ın avantajları Alışverişlerde indirimlerden kampanyalara, öğrencilere özel avantajlardan sosyal yardımlara kadar birçok kolaylık sağlayacak Urla Kart'tan Urla’da yaşayan tüm yurttaşlar yararlanabilecek. Urla Kart sahipleri, Urla Belediyesi iştiraki şirketlerin otopark, restoran, kafe ve sosyal tesislerinden indirim hakkına sahip olacak. Yine sosyal yardım hakkına sahip vatandaşlar, yapılan ödemeleri bu kart aracılığı ile alabilecek. Kültür- sanat programları, müze gezileri gibi etkinliklerde, indirimlerden faydalanılacak. Anlaşmalı esnaflardan öğrenciler öncelikli olmak üzere Urla Kart sahiplerine özel indirim yapılacak.