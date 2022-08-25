Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in daha sağlıklı, çevreci ve güvenli ulaşıma sahip olabilmesi için şehir içi toplu ulaşım ve gezi turlarında yakın zamanda hibrit otobüslerle vatandaşa hizmet vereceklerini müjdeledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in daha sağlıklı, çevreci ve güvenli ulaşıma sahip olabilmesi için şehir içi toplu ulaşım ve gezi turlarında yakın zamanda hibrit otobüslerle vatandaşa hizmet vereceklerini müjdeledi.

“Elektirikli Otübüslere Dönüşüm Projesi” çerçevesinde Başkan Fatma Şahin, teknik ekibiyle birlikte kentteki sera gazı emisyonunu azaltmak ve iklim koşullarına uygun araçlar temin etmek için Ankara’daki temaslarını sürdürdü.

Başkan Şahin, bu çerçevede elektrikli otobüslerin hidrojenli ulaşım araçlarına geçişin ilk aşaması olduğunu belirterek, “Çok özel bir otobüsü inceliyoruz. Bu otobüs, iklim dostu, çevre dostu ve yakıt tasarrufunu önemli oranda artırıyor. Bu otobüs Gaziantep için özel çalışılmış bir araç. Bunun yanı sıra körüklü otobüslerdeki yolcu taşıma kapasitemizi de artırmış olacağız” ifadesini kullandı.

Hibrit otobüslerin, engelli bireyler için de kolaylık sağlayacak nitelikte olduğuna dikkati çeken Şahin, “Engelli vatandaşlarımızın otobüslere inip binme konusunda yaşadığı sıkıntıları bu otobüs ortadan kaldıracak. Vatandaş memnuniyeti bizim için çok önemli” dedi.

Şahin, araç filosunu gençleştirmeyi ve "akıllı şehir"e uygun hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Ciddi bir araştırma yapıyoruz. Filomuza yeni katacağımız otobüslerle hem vatandaş memnuniyetini sağlamış olacağız hem de akıllı ulaşımın alt yapısını hazırlamış olacağız. Çünkü yeşil şehiriz, akıllı şehiriz. Bu nedenle akıllı ve yeşil ulaşım en önemli başlıklarımız. Bu yeni araç filomuz tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.