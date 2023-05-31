Zonguldak’ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasağa uymayan patpat olarak tabir edilen araçların amacı dışında kullanılmaması için uyarılarda bulundu.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, pat-pat tabir edilen tarım araçlarının girişinin yasak olduğunu belirterek, Patpat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi için Aşağıdoğancılar yol üzerinde pat pat kullanan vatandaşların karayolunda kullanılmasının yasak olduğu’ konusunda uyarıda bulundular.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Alaplı İlçe Trafik ekiplerince özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların pat-pat diye tabir edilen aracı şehir merkezlerinde kullanmalarının ardından, ekipler sık sık denetimler gerçekleştirerek yasak olan bölgelerde, bu kural ihlalini tekrarlamaları halinde kendilerine 2918 sayılı KTK ’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı hususu uyarıda bulundular.