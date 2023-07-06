Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 6 Şubat depreminde Atatürk Bulvarı üzerinde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları için trafiğe kapattığı yollarda güzergah değişikliğine gitti.

Ulaşım Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, “Karaköprü bölgesinden gelen ve T2 Emirgan aktarma merkezine giren araçlarımızın güzergahlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ancak T1 Maliye aktarma merkezi giren araçlarımız Mardin yolu Uçaksavar kavşağı Cumhuriyet caddesinden T1 Maliye aktarma merkezine girecek çıkış ise 18 Mart caddesinden olacaktır.

Sırrın bölgesinden gelen T3 Bamyasuyu ve T1 Maliye aktarma merkezine giren araçlarımız Uçaksavar kavşağından Cumhuriyet caddesinden aktarma merkezlerine girecek çıkış ise 18 Mart caddesinden olacaktır.

Eyyübiye bölgesinden gelen T1 Maliye aktarma merkezine giren araçlarımız, eski hal kavşağından U dönüşü yapıyor. Gaziantep istikametinden gelen araçlarımızın bir kısmı çamlık caddesinden topçu meydanından U dönüşü yapıyor. Diğer kısmı ise Mardin yolu Uçaksavar kavşağı Cumhuriyet caddesinden T1 Maliye aktarma merkezine girecektir. Hatlarımızın güncel güzergahları Urfa ulaşım mobil uygulaması ve urfakart internet sitesinden yüklenmiştir” ifadelerine yer verildi.