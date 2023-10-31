Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak olan kare kod ile vatandaşlara ödeme kolaylığı sağladı.

Gelişen ve büyüyen Şanlıurfa’da vatandaşlara dijital ortamlarda hizmet kolaylığı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarında kare kod uygulamasını başlattı.

Toplu taşıma araçlarında kredi kart uygulamasının ardından kare kod ile ödeme kolaylığı da sağlandı. Akıllı telefonlardan indirilen programla vatandaşlar dijital uygulama ile şehir içi ulaşım araçlarını rahatlıkla kullanabilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu uygulamadan dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.