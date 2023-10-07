Bilecik’te düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısı ile şehrin güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya kaymakamlar ve kurum müdürleri de katılım gösterdi. Toplantıda il genelinde yapılabilecek güvenlik önlemleri ve asayiş uygulamaları görüşüldü. Bilecik adına güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması için yapılan çalışmaların devam edildiği bildirildi. Toplantıda Bilecik adına yapılan çalışmalardan bahseden Vali Aygöl, "Halkımız refahı, huzuru için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Aldığımız güvenlik önlemleri ve şehir içinde yaşanan olumsuzlukları durdurmak adına burada kaymakamlarımız ve kurum müdürlerimiz ile birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. En kısa sürede tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.