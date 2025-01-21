Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesinde şehir içi aydınlatma çalışmalarına başlıyor. Akçeşme Mahallesi’nde başlayarak bütün ilçedeki aydınlatma çalışmalarını hız kesmeden devam edeceklerini belirtilerek, “Artık, Buldan ışıl ışıl olacak” ifadeleri kullanıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Buldan ilçesinin şehir içi aydınlatma çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, Akçeşme Mahallesi’nden başlanarak Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Caddesi, 14 Mayıs Caddesi ile Tarihi Buldan Çarşısını da çalışmaların devam edeceği belirtildi.

“Buldan’da başlayacağımız çalışmalarımızda yaklaşık 150 noktaya aydınlatma direkleri konulacak”

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak aydınlatma çalışmalarının önümüzdeki Mayıs ayında başlayacağını dile getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İlçe Koordinatörü Hasan Kocaman, “Buldan’ın girişinden başlayarak üst bölümlere doğru şehir içi aydınlatma projemize başlamış bulunuyoruz. Bu amaçla gelen ekiplerimiz ölçümlerini yapıyor. Yaklaşık 150 noktaya aydınlatma direkleri konulacak. Buldan’a yakışır bir görünüm kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Buldan’ımıza her zaman büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.