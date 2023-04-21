Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için yeni açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ücretsiz kullanabilecekleri akülü şarj istasyonu kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla yeni açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne akülü şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirdi. Engelli bireylerin şehir merkezine gelmelerine imkan sunan akülü şarj istasyonları, engelli vatandaşların yağmur ve güneşin etkilerden koruyacak şekilde yapıldı. Üstü kapalı olan istasyonlar, aynı anda 3 engelli aracın şarj yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliğine sahip ve tekerlekli sandalye aküsünün amper seçiminin de yapılabildiği şarj istasyonları, engelli bireylerin hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını şarj edebilecek. Araçlarını şarj eden vatandaşlar ayrıca şarj istasyonuna kurulan LCD ekrandan da bilgilendirme görselleri ve videolarını seyredebilecek.

Yetkililer her ilçede uygun görülen alanlara akülü şarj istasyonu kurulumunun planlanmakta olduğunu belirtti.