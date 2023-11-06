Erzurum Şehir Hastanesi, organ bağışı bilincini aşılamak ve çocuklarda farkındalık oluşturmak için “Çocuk Gözüyle Organ Bağışı” konulu bir resim yarışması düzenledi.

Erzurum Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen resim yarışması katılım koşulları ise şu şekilde “ Yarışmaya Erzurum iline bağlı merkez ilçelerdeki (Palandöken, Yakutiye ve Aziziye) ortaokul öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılacak resimler başka eserlerden kopya alınmamalıdır. Yarışmaya her öğrenci 1(bir) resim ile katılabilir. Resim çizgi tekniği serbesttir. Kuru boya, pastel boya, sulu boya veya karakalem çalışması olabilir. Öğrenciler, 25X35 cm boyutunda, resim kağıdına yapılmış resimleriyle yarışmaya katılabilirler. Yapılan resimler renkli fon kağıdına yapıştırıldıktan sonra arkasına isim, soy isim, şube, sınıf, okul ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. Fon kağıdının ebatları resim kağıdından 2 şer cm geniş olmalıdır. Yarışmaya son katılım tarihi 06.12.2023 olup, en geç bu tarihte okulun resim öğretmenine teslim edilmelidir. Resim öğretmenleri toplanan resimleri 07.12.2023 tarihinde, Erzurum Şehir Hastanesi E Blok 2. katta bulunan Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğüne, elden teslim etmelidir. Resimler 11-12 Aralık tarihlerinde organ organ nakli koordinatörleri ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.” Açıklandı.

Resim yarışması sonuçları 15 Aralık 2023 saat 13.30 da Erzurum Şehir Hastanesi H Blok konferans salonunda yapılacak sergi ve ödül töreninde ilan edilecek. Yarışmaya katılan eserlerin iade edilmeyeceği, yarışmacılar resimler üzerinden hak talep etmeyecekleri ve her türlü kullanım hakkının Erzurum Şehir Hastanesine ait olacağı ifade edildi.

“Çocuk Gözüyle Organ Bağışı” konulu resim yarışmasında birinciye tablet, ikinciye bluetooth kulak üstü kulaklık, üçüncüye bluetooth kulak içi kulaklık ve ilk 10 kişiye boya seti verilecek.