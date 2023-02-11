Deprem bölgesinden getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedelerin durumuna ilişkin bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Dr. Sultan Özselçuk, “Depremzedelerin enkazda canlı kalabilmesi, kaldığı yer, travması, orada yemek bulabilmesi gibi durumlarla alakalı. Şu an 355 yaralımız var, daha çok crush sendromu ve kırıklar görüyoruz. Özellikle ekstremiteler, sıkışmalarına bağlı yaralanmalar görüyoruz. Diyaliz ihtiyacı gerekebilecek boyutta ilerleyen crush yaralanmalarımız da oluyor. Çocuk hastalarımız için hem çocuk yoğun bakım hem de çocuk hastalıkları bölümünden destek alıyoruz” dedi.

Deprem bölgesinden getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedelerin durumuna ilişkin bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Dr. Sultan Özselçuk, “Depremzedelerin enkazda canlı kalabilmesi, kaldığı yer, travması, orada yemek bulabilmesi gibi durumlarla alakalı. Şu an 355 yaralımız var, daha çok crush sendromu ve kırıklar görüyoruz. Özellikle ekstremiteler, sıkışmalarına bağlı yaralanmalar görüyoruz. Diyaliz ihtiyacı gerekebilecek boyutta ilerleyen crush yaralanmalarımız da oluyor. Çocuk hastalarımız için hem çocuk yoğun bakım hem de çocuk hastalıkları bölümünden destek alıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım meydana gelirken, bölgede çalışmalar da devam ediyor. Deprem bölgesinden kurtarılan ve tahliye edilen birçok yaralı vatandaşın hastanelere sevki de sürüyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hastaların tedavisi sürerken, Acil Tıp Uzmanı Dr. Sultan Özselçuk, hastanede tedavi gören hasta sayısı ve durumlarına ilişkin bilgi verdi.

“Şu an 355 yaralımız var”

Tedavi gören hastaların durumlarına yönelik bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Sultan Özselçuk, "355’inci yaralımızı az önce karşıladık, şu an 355 yaralımız var. Daha çok crush sendromu ve kırıklar görüyoruz. Özellikle ekstremiteler, sıkışmalarına bağlı yaralanmalar görüyoruz. Diyaliz ihtiyacı gerekebilecek boyutta ilerleyen crush yaralanmalarımız da oluyor. Daha çok bu vakalarımız şu ana kadar bize ulaştılar. İlk olarak hastalarımızı travma acil, ambulans girişimizden alıyoruz. Daha sonra canlandırma odalarımızda ilk değerlendirmelerini yapıyoruz. Kan sonuçları çıktıktan sonra gerekli olan görüntülemelerden de sonra ihtiyacı olan hastalarımıza ortopedi, genel cerrahi, beyin, sinir cerrahi gibi bölümlerle konsültasyonlar içerisindeyiz. Çocuk hastalarımız için hem çocuk yoğun bakım hem de çocuk hastalıkları bölümünden destek alıyoruz, bu şekilde ilerliyoruz. Hem çocuk hem erişkin özellikle depremzedelerimiz için ayrılmış yoğun bakımlarımız var. Buranın uzmanlarıyla yakın iletişim halinde kalarak hastalarımızı gerekli yerlere yatırıyoruz" diye konuştu.

"Enkazda canlı kalabilmesi, kaldığı yer, travması, orada yemek bulabilmesiyle alakalı"

Depremzedelerin enkaz altında ne kadar canlı kalabileceğine yönelik bir soruya yanıt veren Dr. Özselçuk, "Bu konularla ilgili çok fazla yayın var. Aşağıdaki alan uygunsa ve hasta su bulabiliyorsa 120 güne kadar uzayabilen vakalar var ama genellikle ilk 72 saat çok kritik. Şu saatlerde hala enkaz altında olup canlı çıkarılabilen vakalar var. Bu bize umut veriyor, tam olarak kestiremiyoruz açıkçası bu hastanın kaldığı yer, travması, orada yemek bulabilmesi, hangi alanda olduğuyla daha çok alakalı. Ama özellikle ilk 72 saat çok kritik bugün de görüldüğü üzere hala daha canlı vatandaşlarımız çıkarılıyorlar" şeklinde konuştu.

"Taburcu edilenlerle ilgili net rakam veremeyeceğim"

Deprem bölgesinden getirilen ve tedavilerinin ardından taburcu edilen hasta sayısıyla ilgili konuşan Dr. Özselçuk, "Tam rakam şu an için veremiyorum. Çünkü hala daha müşahede alanlarımızda takip ettiğimiz vakalarımız var. Çok net bir rakam veremeyeceğim. Aksaray’da ailemin yanındaydım. Deprem günü ilk ve ikinci depremi Aksaray’da ayağımızdan yer kayacak şekilde hissettik. Gerçekten tecrübe etmiş bir insan olarak hem Türkiye’miz adına hem de tüm dünya adına herkese çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.