Erzurum Şehir Hastanesi’nde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirdi, karanfil dağıttı.

26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Hastane İdari işler Müdürü Fatih Turan Hastane Sağlık hizmetleri Müdürü Erkan Soykan tarafından hasta ve hasta yakınlarına servislerde ve polikliniklerde karanfil ve “hasta hakları ve sorumlulukları “konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtılarak geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Hasta hakları ve sorumlulukları konusunda hastaları bilgilendirdiklerini ve hasta mahremiyetine önem verdiklerini kaydetti. Önceliklerinin tıbbi hizmetleri en güzel şekilde verebilmek olduğunu belirten Başhekim Tör, “Hastaların böyle bir günü olduğunu, bu tür etkinlikle hatırlatarak hasta haklarının ve sorumluluklarının neler olduğunu anlatmak istedik. Hangi saatte olursa olsun, hasta ve hasta yakınlarının sorunlarına destek ve çözüm amaçlı hasta hakları birimimizin hastanede olduğunu, bulunduğu yeri kendilerine iletiyoruz“ diyerek hastalara acil şifalar diledi.