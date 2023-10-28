Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100.yılında Şehir hastanesinde “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Erzurum Şehir Hastanesindeki sergiye Erzurum İl Sağlık Müdürü, Dr. Gürsel Bedir, Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, Kurum amirleri, hastane çalışanları, çok sayıda hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Günün anısına bir konuşma yapan Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, “Geçmişten günümüze,100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz. “Cumhuriyetimize hayat veriyoruz” adlı fotoğraf sergimize uzaktan yakından katılan tüm hemşerilerimize ve bu Fotoğraf sergisine emeği geçen kıymetli çalışma arkadaşlarıma sizler adına çok teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerdeki yerini almıştır. Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunmaktadır. Tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. Buradan ilhamla cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.