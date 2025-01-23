Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan Aydın Şehir Hastanesi’nde sona gelinirken, çalışmaları süren toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki hastane yolunun da 4,5 kilometresi tamamlandı.

Türkiye’nin 21. Şehir Hastanesi Aydın’da yükselmeye devam ederken, Aydın Valiliği de çalışmaları yakından takip ediyor. Aydın’ın sevk eden değil sevk alan bir il konumuna getirmesi beklenen Şehir Hastanesi’nin yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan ve 13 Kasım 2023 yılında yapımına başlanan yolun şu ana kadar 4,5 kilometrelik bölümü tamamlandı. Proje kapsamında 4 köprü inşaatı yapım işinin de bittiği öğrenilirken, kalan bölümlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi. Yol yapım çalışmalarının ardından 5,5 kilometre uzunluğundaki yola asfalt aşınma kaplaması yapılacak.

Ayrıca hastane ulaşımının hızlı ve rahat olması amacıyla yapılan yol çalışmalarına 2024 yılında toplam 1,276 milyar TL’nin harcandığı öğrenildi. 2025 yılı rakamlarına göre proje bedeli 2 milyar 930 milyon TL olan hastane yolu projesi kapsamında bugüne kadar toplam 2 milyar 400 milyon TL harcama yapıldı.