Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi’nde yavaş yavaş sona gelinirken, hastane yolu ile ilgili hazırlanan projelerin tamamlandığı ve yapılacak düzeltmelerin ardından ihaleye çıkılacağı öğrenildi.

Türkiye’nin 21. Şehir Hastanesi Aydın’da yükselmeye devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise çalışmaları yakından takip ediyor. Her fırsatta çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aksoy, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli’ye Şehir Hastanesi yolunun son durumunu sordu. Vali Aksoy’un sorusu üzerine açıklama yapan Gönenli, hastanenin 5,4 kilometrelik yolu için proje çalışmalarının tamamlandığını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelecek düzeltmelerin ardından ihalenin yapılacağını belirtti.

Yapılacak yolun 5,4 kilometrelik bir güzergaha sahip olduğunu belirten Gönenli, “Daha önce yatırım programına almıştık. Proje çalışmalarımız tamamlandı. Tapu kadastro kontrolleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bazı düzeltmeler için dokümanlar gönderildi. O düzeltmeler yapılıp bunlar Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilirse tapu tahsisi ve imar uygulamasıyla ilgili hazır hale gelinecek. Akabinde hemen ihalesini yapacağız” dedi.

Açıklamanın ardından söz alana Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al ise, “Kadastro Müdürlüğümüzün bize gönderdiği eksik listesini hiç bekletmeden bakanlığımıza gönderdik” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Vali Aksoy da, konuyu bakanlık üzerinden takip edeceklerini belirtti.