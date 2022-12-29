Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokakta yürüyen Rus vatandaşı uyuşturucu satmaya çalışan, almayınca darp eden ve paralarını gasp eden, Türk vatandaşının da elindeki kol saatini almaya çalışan üç kişi Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokakta yürüyen Rus vatandaşı uyuşturucu satmaya çalışan, almayınca darp eden ve paralarını gasp eden, Türk vatandaşının da elindeki kol saatini almaya çalışan üç kişi Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık’ta gece saatlerinde Kordon caddesi üzerinde kaldığı aparta giden Rus uyruklu P.B. üç şahıs tarafından uyuşturucu satılmak istendi. Rus turist kabul etmeyince şahıslar tarafından darp edilerek tehdit ile cebindeki Bin 200 TL parasını ve banka kartı ile bankadan 2 bin TL çekerek ayrıldılar. Rus uyruklu P.B. polise şikayetçi oldu.

28 Aralık’ta ise D.K. isimli Türk vatandaşı Siteler Mahallesinden ana caddeye yürürken iki şahsın yanına gelerek konuşmaya çalıştığı, kolundaki saatin güzel olduğunu ve kendi saati ile değiştirmek istediğini kabul etmeyince de yumruk ve sandalye ile darp edildiğini yoldan geçen trafik ekiplerine sığınarak şikayetçi olduğunu açıkladı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerin iki vatandaşın şikayeti üzerine verilen eşgaller üzerinde çalışma başlattı. Şahıslar C.Ç, S.Y. ve S.S. oldukları tespit edildi. Şüpheliler mevcutlu olarak çıkarıldıkları adliyede savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken üç şüpheli tutuklandı.