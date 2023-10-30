Esenler’in yayın yapan internet televizyonu “Şehir Ekranı TV” yeni yayın dönemine birbirinden özgün ve yepyeni içerikleriyle hızlı bir giriş yaptı. Şehir Ekranı TV, bu yıl da beş kuşakta belgeseller, canlı yayınlar ve özel programlarla adından söz ettirecek.

Esenler Belediyesi tarafından 2017 yılında yayın hayatına kazandırılan “Şehir Ekranı TV”, dijital ve kültürel dünyanın ihtiyaçlarını birbirinden özgün içeriklerle karşılamaya devam ediyor. YouTube ve www.sehirekrani.com üzerinden yayınlarına yeni sezonda da hız kesmeden devam edecek kanalda genel izleyici kitlesine hitap eden içerikler meraklıların ilgisine sunulacak. Kanalda haftanın her günü kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin özel konuklar ağırladığı programlar, belgeseller ve canlı yayınlar izleyicilerle buluşacak.

“Ulusal televizyon kanalı gibiyiz”

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, “Şehir Ekranı TV’yi ‘Şehrin Aynası’ sloganıyla bundan 6 yıl önce yayın hayatına kazandırdık. Şehrin aynası olma misyonunu kurulduğu günden bu yana üstlenen kanalımız, gerek özel günlerde gerek Ramazan aylarında farklı ve özgün içerikleriyle her zaman ön plana çıktı. Kanalımızın şu an 90 bine yaklaşan abonesi var. Tıpkı ulusal bir televizyon gibi yayınlarını sürdüren kanalımız, bu anlamda farklı bir yerde duruyor. Çok kıymetli isimler kanalımızda yayınlar yapıyor. Şehir Ekranı TV, aynı zamanda genç iletişimcilere de destek oluyor. Belediyemiz bünyesinde sinema ve medya akademilerimizde yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz burada staj yaparak sektörü yakından tanıma fırsatı yakalıyor” ifadelerini kullandı.

Kültür sanatın nabzı Şehir Ekranı’nda tutuluyor

Edebiyattan sinemaya, müzikten tarihe kadar pek çok alanda en özel programlarla izleyiciyle buluşan Şehir Ekranı TV’de Coşkun Yılmaz “Sanduka”, Özcan Ünlü ve Ersin Nazif Gürdoğan “Türkiye Yüzyılı”, Ercan Yılmaz “Roman Kahramanları”, Ayşen İnci “Kulis”, Başak Şengül “Medya Arkası”, Mustafa Toprak ve Nurullah Genç “3 Köşe”, Coşkun Yılmaz ve Tahsin Görgün “Divanhane”, Savaş Ş. Barkçin ve Necati Çelik “40 Makam 40 Anlam”, Suat Köçer “Bir Efsaneydi” ve Saliha Erdim “Hayat Mektebi” programlarıyla izleyicilerle buluşacak. Ayrıca “Dönüşüm” belgeseliyle de sürdürülebilir bir yaşama dair önemli detaylar izleyicileri bekliyor.