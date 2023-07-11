Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, batı illerinden kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, batı illerinden kente uyuşturucu madde getirdiği belirlenen T.S., otobüs terminalinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 56 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, T.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.