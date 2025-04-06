Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri bir başka şehirden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satmak isteyen şahsı yaptığı başarılı takip sonrası yakalarken, operasyonda ayrıca 1 kilo 197 gram bonzai ile değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.T., isimli bir şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada 1 kilo 197 gram bonzai, 0,15 gram metamfetamin, 139 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan A.T., isimli şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.