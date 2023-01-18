Kebapçı Cihangir Korkmaz, her gün şehir dışından gelen yüzlerce kişiye şubelerinde hizmet ettiklerini, Adana kebabını tanıtmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İl dışından kente kitap fuarını ziyarete gelen öğrenciler yorgunluklarını Adana kebap yiyerek atıyor. Kentte bu yıl 15’incisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarına çevre illerden gelen ziyaretçiler fuarın yorgunluğunu Cihangir Kebap’ta Adana kebap yiyerek attı. Gaziantep’ten gelen yaklaşık 350 öğrenci Adana kebabını çok lezzetli bulduklarını ve beğendiklerini söyledi.

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