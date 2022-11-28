Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinin aldığı “Şehir Coğrafyası” dersi çerçevesinde yürütücü Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları ve bölüm hocalarından Arş. Gör. Dr. Gülsen Ayhan’ın katılımlarıyla Şanlıurfa çevresine teknik gezi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinin aldığı “Şehir Coğrafyası” dersi çerçevesinde yürütücü Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları ve bölüm hocalarından Arş. Gör. Dr. Gülsen Ayhan’ın katılımlarıyla Şanlıurfa çevresine teknik gezi gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları ve bölüm hocalarından Arş. Gör. Dr. Gülsen Ayhan’ın katılımlarıyla Şanlıurfa çevresine teknik gezi gerçekleştirilin gezide, İnsanlık tarihinin en kadim yerleşme merkezlerinden Yukarı Mezopotamya’da yer alan Şanlıurfa-Göbeklitepe en eski inanç/kült merkezi olması bakımından önem taşıyor. Milattan 10 bin yıl öncesinde inşa edilen, insanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe’deki tapınaklar, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilmektedir. Göbeklitepe ile ilgili bulgular insanlık tarihinin yeniden yazılması, bilinen tüm bilgilerin doğruluğunun yeniden gözden geçirilmesi bakımından son derece önemlidir.

Yapılan saha çalışmasında aynı zamanda Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Balıklıgöl (Halil-ür Rahman Gölü), Eyüp Peygamber Makamı ve Camisi, Tarihi Şanlıurfa Çarşıları ziyaret edildi; şehirlerin doğmasında, büyümesinde ve gelişmesinde inancın, doğanın sunduğu imkânların, ticaretin önemi yerinde değerlendirildi.

Gezide öğrencilerin sınıfta teorik olarak gördükleri dersler, sahada uygulamalı olarak verildi. Gözlem yaparak, görerek, yaşayarak öğrenme metoduyla öğrenci merkezli eğitim gerçekleştirilip böylelikle sınıfta öğrenilen bilgilerin kalıcılığı sağlandı.