Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı’nın ailesini ziyaret ederek şehadet belgesini takdim etti.

Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda geçtiğimiz ay meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit oldu. Vali Yiğitbaşı, şehit ailesini ziyaret etti. Ziyarette Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel’de hazır bulundu. Vali Yiğitbaşı, şehit ailesi ile görüşerek, şehadet belgesini takdim etti.