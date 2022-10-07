İstanbul’da 2016 yılında şehit olan polis memurunun 6 yaşındaki oğlu Fatih Selim Oğuz, sünnet törenine babasının isminin yazdığı zırhlı özel harekat aracıyla getirildi.

İstanbul’da 2016 yılında şehit olan polis memurunun 6 yaşındaki oğlu Fatih Selim Oğuz, sünnet törenine babasının isminin yazdığı zırhlı özel harekat aracıyla getirildi.

İstanbul’da görev yaptığı 2016 yılında Beşiktaş’ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Oğuz’un oğlu Fatih Selim için ailesi sünnet töreni yapmaya karar verdi. Anne Belkıs Oğuz, Fatih Selim’i tören yapılacak yere polis ekiplerinin götürmesini istedi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, babasının adının verildiği zırhlı araçla Fatih Selim’in Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki evine gitti. Sünnet kıyafetini giyen Fatih Selim, eve gelen babasının silah arkadaşlarını kapıda görünce duygulandı. Zırhlı araçla alınan Fatih Selim, polis araçlarının katıldığı konvoy ile Yüreğir ilçesindeki Hayme Ana Kına Konağı’na getirildi. Fatih Selim’i bir dizi ziyaret için kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu araçtan indirdi. Bir süre Fatih Selim ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sünnet töreninde de aileyi yalnız bırakmadı. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile beraberindekiler de katıldı.

Sünnet töreni öncesi konuşan Fatih Selim, çok mutlu olduğunu belirterek, polis ağabeylerine ve ablalarına teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise Fatih Selim’in yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Selim bizim yeni polis adayımız. Erkekliğe ilk adımını attı. Bugün polis ağabeyleri, ablalarıyla birlikte buraya geldi. Şehidimizin emanetinin mübarek bir günde sünnet töreni olacak. Sayın bakanımız, sayın valimiz de geldi. Biz polis teşkilatı olarak onlardan hiç kopmadık, hep beraberiz. Allah bahtını, yolunu açık eylesin” dedi.

Anne Belkıs Oğuz ise oğlunun babasının ismini taşıyan zırhlı araçla getirilmesinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.