Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın (24) naaşı Tokat’a getirildi.

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın (24) naaşı Tokat’a getirildi.

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Komando Astsubay Kıdemlı Çavuş Gökhan Ağıl’ın naaşı askeri uçakla Tokat’a getirildi. Şehidin naaşı Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile ailesi ve yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Törende şehidin babası Ziya Ağıl ve annesi Nuran Yıldız duygusal anlar yaşadı.

Öte yandan, şehit Gökhan Ağıl’ın yakın akrabası olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın da 2017 yılında Şırnak’ta şehit olduğu öğrenildi.