Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışma sonucu şehit olan güvenlik korusucu Nimet Encü’nün kanı 24 saat geçmeden yerde kalmadı. Aile, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışma sonucu şehit olan güvenlik korusucu Nimet Encü’nün kanı 24 saat geçmeden yerde kalmadı. Aile, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik korucusu Nimet Encü’nün şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada "Şırnak’ta Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu’nda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi, operasyon devam ediyor" dedi. Bakan Soylu konuşmasının devamında "Bir haber daha geldi, operasyon devam ediyor. Bestler-Dereler’de toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Allah kahramanlarımızdan razı olsun. Nimet Encü’nün de kanı yerde kalmamış oldu" ifadelerini kullanmıştı.

5 teröristin öldürüldüğünü duyuran Bakan Soylu’nun açıklamasından sonra İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuşan şehidin Fatma Encü, “Şehidimiz devletine çok bağlıydı her gün bir görevdeydi. Irak’ta, Gabar’da ve Cudi’ye sürekli görevelere gidiyordu. Son olarak bana ‘çantamı hazırla sabah beni saat 05.00’te uyandır göreve gideceğim’ demişti. Çantasını hazırladım beraber kahvaltı yaptık gitti. Şehit olduğunun bilgisi geldi. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun bakan bey ve eşi bütün komutanlar ve kaymakamlar taziyemize geldi. Çok mutlu olduk. Bu günde şehidimin öcünün alındığını söylediler. Allah razı olsun çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun.’’ dedi.

Oğlu Umut Encü ise, babasının parkesini giydiğini onun görevini devir alacağını söyledi. Encü, “Babamın bayrağını devralacağım. Bu gün babamın öcünü almışlar Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bakan beyden, güvenlik güçlerinden. Babamın parkesini giydim onun izinden gideceğim’’ ifadelerinde bulundu.