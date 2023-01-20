Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Şehit Ali Şahin ismi verilen ilkokulun açılış töreni ile okulun ilk karne töreni gerçekleştirildi. Şehidin de mezun olduğu okulda düzenlenen törene şehidin anne ve babası da katıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Şehit Ali Şahin ismi verilen ilkokulun açılış töreni ile okulun ilk karne töreni gerçekleştirildi. Şehidin de mezun olduğu okulda düzenlenen törene şehidin anne ve babası da katıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından EYP patlaması sonucu 20 Ocak 2016’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin’in isminin verildiği ilkokulun açılış töreni Şahin’in Şehit düşüşünün 7. yıldönümünde gerçekleştirildi.

Depreme dayanıksız olduğu için 2020 yılında yıkılan Samiye Nuri Sevil İlkokulu’nun yerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Turgutlar mahallesinde yaptırılan yeni ilkokula Şehit Ali Şahin ismi verilmişti.

Şehit Ali Şahin’in şehadetinin 7. sene-i devriyesinde yapılan açılı törenine Şehidin annesi Hazan Şahin, Babası Mehmet Emin Şahin, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Güneş, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Şehit babası Mehmet Emin Şahin, “Şehit isminin okula verilmesi bizim birlik, beraberliğimizin göstergesidir. Allah bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Hepimizin şehidi, sadece benim şehidim değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“En büyük fedakarlık vatan için hayatını, evladını feda etmektir”

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da konuşmasında şunları söyledi: “Bu ilkokulun yapımında şehidimizin isminin okula verilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra bize düşen görev sevgili öğrencilerimiz bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkeye layık olmak. Yeri geldiğinde canımızla, yeri geldiğinde dünyanın en iyi doktorları, en iyi mühendisleri olarak hizmet etmektir. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu toprakları bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Şehidimizin ismi okulumuza hayırlı uğurlu olsun.”

Programda şehit ailesi lokma hayrında bulunurken, okul içerisinde Şehit Ali Şahin Köşesinin açılışı da yapıldı.

Şehit Ali Şahin’in hayatı

Şehit Ali Şahin, 15 Mart 1990 yılında Erzurum Karayazı’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Turgutlu Samiye- Nuri Sevil İlkokulu, Ortaöğrenimini Samiye-Nuri Sevil Ortaokulu, Lise öğrenimini Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi’nde tamamladı. Şehit Ali Şahin 2011 yılı kasım ayında Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Balıkesir’de askerlik hizmetine başlamış olup müteakiben askerlik eğitimini Piyade Onbaşı olarak Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda tamamladı. 16 Ekim 2014 tarihinde İzmir Yenifoça 7. Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’nda Uzman Erbaş İç Güvenlik Harekât Kursunu tamamlayan Şahin, 29 Aralık 2014 tarihinde Uzman Çavuş olarak Ağrı Patnos 2. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde göreve başladı. 8 Ocak 2016 tarihinde geçici görev ile gitmiş olduğu, Diyarbakır ili Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından EYP patlatılması sonucu 20 Ocak 2016 tarihinde kahramanca şehit oldu.