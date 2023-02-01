Erzurum’da Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli’nin ismi, Aziziye İlçe Polis Merkez Amirliğine verildi. Polis merkezinin yeni ismi, Dadaşkent Şehit Birol İli Polis Merkezi Amirliği oldu. Şehidin ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Erzurum’da Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli’nin ismi, Aziziye İlçe Polis Merkez Amirliğine verildi. Polis merkezinin yeni ismi, Dadaşkent Şehit Birol İli Polis Merkezi Amirliği oldu. Şehidin ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Birol İli’nin ismi, bugün düzenlenen programla Aziziye İlçe Polis Merkez Amirliğine verildi. Polis merkezinin yeni ismi ise Dadaşkent Şehit Birol İli Polis Merkezi Amirliği oldu. Şehidin yakınları duygu dolu anlar yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Muhabirlerin sorusunu yanıtlayan şehidin annesi Serap İli, "En azından oğlumun adı yaşar" diye konuşurken, şehit babası Erol İli ise, "Oğlumun adı sonsuza kadar bir polis merkezinin ismi olarak yaşayacak, bu düşünceyle hareket eden tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapmış olan Erzurumlu Polis Memuru Birol İli, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim alanına mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Öte yandan, Aziziye Polis Merkezinde gerçekleşen programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Emniyet Müdür yardımcıları ve çok sayıda polis memuru katılım sağladı.