Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen EYP patlaması sonucu 20 Ocak 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin’in ismi, mezun olduğu okula verildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen EYP patlaması sonucu 20 Ocak 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin’in ismi, mezun olduğu okula verildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için 2020 yılında yıkılan Samiye Nuri Sevil İlkokulunun yerine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Turgutlar Mahallesi’nde yeni yaptırılan ilkokula Şehit Ali Şahin adı verildi. Şehidin annesi Hazan Şahin, babası Mehmet Emin Şahin ve şehit ile aynı ismi taşıyan yeğeni Ali Şahin; yeni yaptırılan okulu Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter ile birlikte ziyaret etti.

"Şehit isminin okula verilmesi bizim birlik, beraberliğimizin göstergesidir"

Şehit oğullarının 2005 yılında mezun olduğu Turgutlu Samiye Nuri Sevil İlkokulunun yerine yaptırılan okula oğullarının adının verilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten şehit babası Mehmet Emin Şahin, "Şehit isminin okula verilmesi bizim birlik, beraberliğimizin göstergesidir. Allah bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Hepimizin şehidi, sadece benim şehidim değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsminin kalıcı olarak verilmesi, ölmeyecek bir şekilde okula verilmesi bizleri mutlu etti" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter, "Kahraman aziz şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin, yıllar önce bu okuldan mezun olmuştu. Şimdi onun adının buraya verilerek yaşatılması konusunda emek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. 32 derslikli Şehit Ali Şahin İlkokulunun önümüzdeki günlerde, şehadet senesinde temsili olarak açılışını yapacağız ve şehidimizi yıl dönümünde anmış olacağız" ifadelerini kullandı.