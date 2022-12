Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu’nda uyurken arkadaşı tarafından başından silahla vurularak şehit edilen Mehmet Can Kaya’nın adı Binevler Ortaokulunda açılan kütüphaneye verildi.

Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu’nda uyurken arkadaşı tarafından başından silahla vurularak şehit edilen Mehmet Can Kaya’nın adı Binevler Ortaokulunda açılan kütüphaneye verildi.

Onikişubat İlçesi Binevler Ortaokulu’nda şehidin adının verildiği kütüphane, ilçe milli eğitim müdürü, şehidin anne, babası ve birçok vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı.

Kütüphanenin açılış tarihinin nişan tarihlerinin olduğunu söyleyen şehidin nişanlısı Burcu Akçakaya, "Bugün bu tarihte şehit olan nişanlım Mehmet Can ile birlikte nişan hazırlığındaydık. Nişan hazırlığından bir buçuk ay sonra evlilik teklifi almıştım. Aynı gün kütüphanemizi açtık ve nice Mehmet Can’lar yetişsin diye uğraştım. Mehmet Can vatanını, milletini seven bir insandı. Nice Mehmet Can’ların yetişmesini diliyorum. Bu süreçte çok zorlandım. Benim için çok acıydı. Nişan hazırlığı içindeyken daha sonra kendimi böyle bir hazırlığın içinde buldum. Bu durum fazlasıyla yaktı yüreğimi. Ağlaya ağlaya sabırla kütüphane hazırlığını bitirdim" dedi.