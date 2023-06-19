Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Şehit Osman Nurettin Tokyürek adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 2022 yılında şehit olan kahraman Mehmetçik Piyade Uzman Çavuş Osman Nurettin Tokyürek adına Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi sınırları içerisinde hatıra ormanı kuruldu.

Hatıra ormanında gerçekleştirilen fidan dikim törenine; Şehit Babası Süleyman Tokyürek, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Sığırlı Mahallesi Muhtarı Zafer Uçan, Sığırlı Mahallesi halkı ile Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

Tesis edilen hatıra ormanına bin adet sarıçam ve huş fidanı dikildi. Etkinlik fidanların dikilmesi ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.