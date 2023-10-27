Edirne’de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Bakım Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu, memleketi Çankırı’da dualarla toprağa verildi. Ailesi ise tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli askerleri taşıyan askeri araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Bakım Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Edirne’de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çankırı’ya getirilen şehit Merzifonoğlu’nun (28) naaşı, evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Ahmet Yesevi Camisi’ne götürüldü. Şehit ailesi ise Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Merzifonoğlu’nun naaşı, Gündoğmuş köyündeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Harun Çiftçi, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.