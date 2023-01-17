Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehit Kamil’i Anma Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mangala turnuvası, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Tarihi zekâ ve strateji oyun meraklıları, 5 tur üzerinden gerçekleştirilen turnuvada dostça yarıştı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehit Kamil’i Anma Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mangala turnuvası, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Tarihi zekâ ve strateji oyun meraklıları, 5 tur üzerinden gerçekleştirilen turnuvada dostça yarıştı.

Tarihi çok eski dönemlere dayanan ve günümüzde de sıklıkla oynanan Türk zeka ve strateji oyunu mangala, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor. 2023 yılını, akıl ve zeka oyunları etkinlik yılı olarak ilan eden Şehitkamil Belediyesi, düzenlediği geleneksel organizasyonlarla stratejik hamlelerin sahiplerini sıklıkla bir araya getiriyor.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Geleneksel Şehit Kamil’i Anma Spor Etkinlikleri çerçevesinde İbrahimli Spor Merkezi’nde düzenlenen mangala turnuvasında; 8, 10, 12 ve 14 yaş gruplarında 100’ün üzerinde oyuncu kategori şampiyonlukları için mücadele ettiler. Öğrenci velilerinin de gün boyunca tribünlerden büyük ilgiyle takip ettiği organizasyona katılan tüm oyunculara, günün anısını yaşatacak çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Oyun yoluyla hayatı deneyimliyorlar”

Düzenlenen organizasyonlarla ilgili değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara oyun yoluyla hayatı deneyimleme fırsatı sunduklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Teknolojinin beraberinde getirdiği becerileri öğrencilerimize kazandırmak, yarınlarımız adına çok değerli. Bu nedenle Bilim Merkezlerimiz başta olmak birçok farklı alanda projeler yürütüyor, eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalar devam ederken bir diğer yanda da çocuklarımızın akranlarıyla beraber vakit geçirmelerini, sosyalleşmelerini sağlamak istiyoruz. Bu çerçevede özellikle akıl ve zeka oyunlarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, oyunlar yoluyla hayatı deneyimleme fırsatı yakalıyorlar. Yıl boyunca devam eden geleneksel spor organizasyonlarımızın içerisinde akıl ve zeka oyunları turnuvalarına geniş yer veriyoruz. Şehit Kamil’i Anma Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz mangala turnuvasına çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Turnuvalarda ecdadımızın kahramanlığını gelecek nesillere anlatırken bir yandan da tarihi oyunlarımızı hatırlatma ve yaşatma fırsatı elde ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, katılan ve dereceye giren tüm oyuncularımızı kutluyorum” diye konuştu.