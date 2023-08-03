Samsun’un Çarşamba Ovası’nda şeftali hasadı başlarken, üreticiler bu yıl rekoltenin düşük, kalitenin ise iyi olduğunu söyledi.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi’nde şeftali bahçelerinde hasat başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ağaçlardaki şeftaliyi tek tek toplayarak kasalara dolduran üreticiler, bu yıl şeftalide beklenenin altında bir rekolte olduğunu, bu durumun yağışlı havadan kaynaklandığını ifade etti.

"Rekolte düşük ancak kalite iyi durumda"

Şeftali üreticisi Turgay Demircan, “Şeftali ve kivi üreticisiyim. Bu yıl şeftalilerimizde rekolte çok düşük. Rekolte düşük ancak kalite iyi durumda. Fiyatlar da tatmin edici seviyede dilebiliriz. Ancak girdi maliyetleri aşırı yüksek. 40 dönümün üzerinde şeftali bahçem var. Normal şartlarda 80 tonu bulmam lazım ama bu yıl çok zor. Şu an da şeftalinin kilogram fiyatı 13 TL civarında. Çok kaliteli olursa 22 TL bandında satılıyor” dedi.

“Rekolte düşük, fiyat beklentisi yüksek”

Şeftali hasadını yerinde inceleyen ve üreticilerden bilgiler alan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de yağışlı havaların birçok sebze-meyvede olduğu gibi şeftalide de olumsuz etkiler bıraktığını ifade ederek, “Hava şartlarının çok yağışlı gitmesinden dolayı sadece şeftali değil, bütün ürünlerimizde rekolte düşüklüğü var. Havaların yoğun yağışlı gitmesi sebze de olsun meyve de olsun rutubet yapıyor ve bunun yüzünden dökülmeler oluyor. Ürünler çok para ediyor gibi gözükse de maliyeti çok yüksek olduğu için o verimlilik üreticiye yansımıyor” diye konuştu.