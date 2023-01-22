Bahçelievler’de düzenlenen ücretsiz gençlik konserine çıkan sanatçı Sefo, sömestir tatiline giren öğrencilere keyifli bir akşam yaşattı.

Bahçelievler’de düzenlenen ücretsiz gençlik konserine çıkan sanatçı Sefo, sömestir tatiline giren öğrencilere keyifli bir akşam yaşattı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz gençlik konseri etkinliği düzenlendi. Yenibosna İl Özel İdare Stadyum’unda yapılan konseri yaklaşık 50 bin vatandaş izledi. İlk olarak DJ performans ile eğlenen öğrenciler, ardından sanatçı Sefo’nun sahneye çıkmasıyla adeta coştu. Konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katılırken Sefo’ya konser sırasında çiçek ve Siyavuşpaşa Kasrı figürü hediye edildi.

“Gençler ne isterse yapacağız dedik”

Konser öncesi sahneye çıkarak konuşan Başkan Bahadır, “Biz ‘Gençler ne isterse yapacağız’ dedik. Sefo’yu getirdik. Sevgili genç arkadaşlarım, bizler sizi seviyoruz. Bunun kanıtı olarak da yaklaşık 100 bin öğrencimize burs verdik. Bahçelievler’de geldiğimiz günden beri komşularımız ne isterse onu yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kuleli Sosyal Tesisi ve Kuleli Parkıdır. Bizler komşularımızın, gençlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların ve 7 gün 24 saat herkesin emrindeyiz. Bahçelievler’in emrindeyiz” dedi.

Konsere katılan öğrencilerden Aleyna Duygu Bozkurt, “Sefo için geldim ve kendisini çok seviyorum. Bugün de büyük bir istekle geldim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bahçelievler Belediyesi çok güzel bir etkinlik yaptı. Sadece gençler için değil, her yaştan insanlar var” şeklinde konuştu.

Konserde eğlenen bir diğer öğrenci Süleyman Bulut Ekin ise, “Sefo için geldim. En çok ‘Bilmem mi?’ şarkısını biliyorum. Bu yarıyılda takdir belgesi aldım. Benim için karne hediyesi oldu” dedi.