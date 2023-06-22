Türk rap müziğinin başarılı temsilcilerinden Sefo, 87. Uluslararası Bergama Festivali’nin 3. gününde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı ve her şarkısını sevenleri ve hayranları ile birlikte söyledi.

87. Uluslararası Bergama Festivali’nin 3. gününde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Türk rap müziğinin başarılı temsilcilerinden Sefo, her bir şarkısını sevenleri ve hayranları ile birlikte söyledi. Sefo’nun konserini yaklaşık 15 bin kişi izledi. Erken saatlerden itibaren konser alanını dolduran Sefo hayranları gönüllerince eğlendi. Konser sonunda sanatçı Sefo’ya parşömenden yapılan plaketi veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, binlerce hayranını coşturan Sefo’ya teşekkür etti.

“Hemşehrilerimizin inanılmaz desteği var”

Uluslararası Bergama Festivali’nin 87 yıldır aralıksız kutlanmaya devam ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Festivalimizin böylesine coşku ve heyecanla sürmesinde hemşehrilerimizin inanılmaz desteği önemli bir rol oynuyor. Yoğun katılımla 87 yıldır ilk günkü heyecanla devam eden festivalimiz hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Bergama Festivali 3. günü etkinlikleri ile dolu dizgin devam etti

13 Nisan Anadolu Lisesi bahçesinde 3x3 Sokak Basketbolu 1. gün elemeleri başlarken, Cumhuriyet Meydanı’nda yerli ve yabancı konuk ekiplerin halk oyunları vatandaşlar tarafından alkışlarla izlendi. Zeytinpark’ta sahne alan Tiyatro Vodvil “Spiderman ve Hulk Maşa ile Trafik Kuralları” adlı eğitici oyun, çocuklar tarafından ilgi ile seyredildi.

TSM Konseri ile sanat dolu bir akşam

Her Bergama Festivali’nde geleneksel olarak yıl sonu konseri veren Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu’nun konseri ile kadim şehir Bergama sanat dolu bir akşam yaşadı.

Şef R. Oğuz Özvardar yönetimindeki Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, amatör ruhla söylediği her bir eserde izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda Bergama Belediyesi eski Başkanlarından Raşit Ürper, Şef Özvardar’a plaket ve çiçek verdi. Sanat dolu akşam için koroya teşekkür etti.