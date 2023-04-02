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Devre arasında şarkılarıyla stadı coşturan Sefo, maç sonrası 19 Mayıs Stadyumu’nun çıkışında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarı kırmayan Sefo, maçın ardından taraftara üçlü çektirdi. Taraftarlar ise “Samsun seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla Sefo’yu uğurladı.

Rap Şarkıcısı Seyfullah Sağır (Sefo), Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ın davetlisi olarak Samsun’a geldi. Spor Toto 1. Lig’de verilen 30. hafta mücadelesini takip eden Sefo, Samsunspor’un 4-2 kazandığı maçta taraftarın sevincine ortak oldu.

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