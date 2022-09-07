Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde yeni görevlerine başlayan Orman İşletme Şefleri’ne Ilıca Eğitim Merkezi’nde intibak eğitimi verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde yeni görevlerine başlayan Orman İşletme Şefleri’ne Ilıca Eğitim Merkezi’nde intibak eğitimi verildi.

Orman İdaresi ve Planlama, İşletme ve Pazarlama, Silvikültür, Ağaçlandırma ve Etüd Proje, Orman Zararlıları İle Mücadele, Makine İkmal, İzin İrtifak, Ekosistem Hizmetleri, Orman-Köy İlişkileri, Mali İşler, Bilgi Sistemleri, Personel ve Hukuk Müşavirliği konularında ilgili Şube Müdürleri tarafından İşletme Şeflerine eğitimler verildi.

Mesleğe dair tüm konulara alışma amaçlı yapılan ve 2 gün süren eğitimlerde, ileride yaşanabilecek durumlar karşısında yapılacaklar hakkında bilgiler verildi, sorular yanıtlandı.

İntibak Eğitiminde İşletme Şefleri ile bir araya gelen Bölge Müdürü Birol Dündar; çok özel ve kutsal bir meslek olan Ormancılığın, sizin gibi gençlere teslim edilecek olması bizleri gururlandırıyor diyerek başladığı konuşmasında; ormanı, çevreyi, doğayı seven ve koruyan aynı zamanda meslek olarak ta bunu seçen bireyler olarak, en iyisini, en güzelini yaparak, mesleğinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum dedi. Eğitimlerin faydalı olduğuna inandığını söyleyen Bölge Müdürü Dündar, tüm İşletme Şeflerine başarı ve kolaylıklar diledi.

İntibak Eğitimlerine; Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Şube Müdürleri ve İşletme Şefleri katıldı.