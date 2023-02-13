Şefler Ebru Baybara Demir ile Türev Uludağ, Hatay’da depremzedeler için yemek hazırlıyor. Şeflerin mutfağına üyeleriyle birlikte erzak götüren Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, "Felaketin boyutu yerinde görünce daha net anlaşılıyor. Ülke olarak çok büyük bir acı yaşıyoruz. Zaman, birlik olma zamanı" dedi.

Şefler Ebru Baybara Demir ile Türev Uludağ, Hatay’da depremzedeler için yemek hazırlıyor. Şeflerin mutfağına üyeleriyle birlikte erzak götüren Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, "Felaketin boyutu yerinde görünce daha net anlaşılıyor. Ülke olarak çok büyük bir acı yaşıyoruz. Zaman, birlik olma zamanı" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye’de yardım seferberliği başladı. Deprem bölgesine yardımlar yağarken, gastronomi dünyasının ünlü şefleri de hasar gören illere gidip, depremzedelere yemek hazırlamaya başladı. Şef Ebru Baybara Demir ile Türev Uludağ’ın öncülüğündeki mutfaklarda günlük 100 bin kişiye kadar yemek kapasitesine ulaşıldı. Bölgeye 9 tır dolusu ihtiyaç malzemesi gönderen Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği üyeleri de İskenderun’a giderek şeflerin mutfaklarındaki üretime katıldı. Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan başkanlığındaki 16 kişilik ekip, İskenderun Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu’nda ünlü şefler Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ’ın mutfak ekibine destek verdi.

"Dayanışma ve birlik olma zamanı"

Dev kazanlarda pişirilen yemeklerin her gün depremzedelere ve yardım ekiplerine dağıtıldığını söyleyen Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, "Ülke olarak çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bölgedeki yıkıma bizzat şahit olunca bu felaketin boyutlarını daha açık şekilde gördük. Birlik olarak bölgeye 9 tır ihtiyaç malzemesi göndermiştik. Ardından arkadaşlarımızla bölgeye gidip depremzede vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimiz, AFAD gibi gönüllü kurtarma ekiplerimiz için kurulan yemekhanede ön hazırlıklara destek olduk. Bölgeye giden ilk kadınlardık. Lojistiğinden, ulaşıma kadar her noktada kadınlarımızın emeği oldu. İki gün kalıp, döndük. Biz oradayken kuvvetli 2 artçı deprem daha yaşadık. Oradaki insanların ne zor şartlar altında yaraları sarmaya çalıştığını, depremzedelerimizin ne korkular yaşadığını bizzat gördük ve onlarla birlikte yaşadık. Çok üzgün ayrıldık. Oradaki ekip kalmamızı çok istedi. Hatta mesaj atıp, ne zaman geleceğimizi soruyorlar. Zaman dayanışma ve birlik olma zamanı. En kısa sürede yeniden oraya gidip, depremzedeler için çalışmayı planlıyoruz” dedi.