Mersin Özel Şefkat Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi , Yaza Merhaba Şenliğinde öğrenci ve velileri biraya getirerek coşku dolu anlar yaşattı.

Şenlikte; geleneksel oyunlar ve yarışmalar, palyaço gösterisi, yüz boyama ve baskı çalışmaları, dans gösterileri ve oyunlar yer aldı. Kurumun öğrencileri danslarıyla şenliğe renk kattılar.

Şenlikle ilgili açıklamada bulunan Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurucusu Muhammed Emin ARSLAN, ‘’öğrencilerimizin bu tür sosyal etkinliklerde yer almaları önemlidir. Sosyal ve kültürel alanda özgüvenlerinin gelişmesinde etkisi vardır’’ dedi

13 yıldır özel eğitim alanında hizmet verdiklerini belirten Arslan, İşitme Yetersizliği, Öğrenme Güçlüğü, Otizm Spektrum bozukluğu ve Zihinsel Yetersizliği olan bireyler için bireysel ve grup eğitimi verdiklerini belirtti.