Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe’de kazı çalışmalarını inceledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe’de kazı çalışmalarını inceledi.

Kazı çalışmalarını yakından inceleyen Ekinci, Sefertepe’nin Viranşehir’e, Şanlıurfa’ya ve bütün dünyaya yeni değerler katacağına inandığını belirtti.

İlçenin Eski Kale Mahallesi’ne bağlı Yukarı Darık Mezrasında binlerce yıllık tarihe sahip olan Sefertepe kazı alanında incelemelerde bulunan Ekinci, Arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları yürüten İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan’dan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Viranşehir’in binlerce yıllık tarihi miras ve medeniyet birikimine sahip olduğunu belirten Ekinci, bu mirasın gün yüzüne çıkarılarak hak ettiği değeri alabilmesi için ilgili kurumlarla birlikte yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Viranşehir’de bulunan Sefertepe’deki kazıların süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Viranşehir Belediyesi olarak her türlü desteği ve fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Ekinci, kazı çalışmalarını hassas bir şekilde sürdüren kazı ekibine ve kazı çalışmalarına destek sunan herkese teşekkür etti.

Kazıların derinleştikçe çok daha önemli keşiflerin elde edileceğine inandığını belirten Ekinci, “Paha biçilmez değerlere sahip olan Sefertepemize hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Geçen yıl başlayan kazılarda bulunan tarihi eserlerle Sefertepe’nin çok önemli olduğuna dikkat çeken Ekinci, Sefertepe’nin, Viranşehir’e, Şanlıurfa’ya ve bütün dünyaya yeni değerler katacağına inandığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan da, Sefertepe’de 2022 yılı kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Geçen yıl başladığımız kazı çalışmalarımız çok verimli bir şekilde ilerledi. İlginç buluntularımız, ilginç mimari yapılarımız devam etmekte. Bizim inancımız Sefertepe’nin Taş Tepeler Projesi içerisinde önemli noktalardan biri olduğunu düşündürtüyor. İnanıyoruz ki; Viranşehir için de hem kültürel anlamda hem de bilimsel anlamda hem de turizm anlamında uzun vadede çok getirisi olacak bir proje” şeklinde konuştu.

Güldoğan, kazı çalışmalarında kendilerine verilen destekten dolayı Viranşehir Kaymakamlığı ve Viranşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kazı ekibi ile bir süre sohbet eden Başkan Ekinci, daha sonra kazı alanından çıkarılan tarihi buluntuları inceledi. Kazı bölgesinde yapılan misafirhaneyi de ziyaret ederek, inşaatta incelemelerde bulunan Ekinci, yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından ekibe kolaylıklar dileyip, Sefertepe’den ayrıldı.