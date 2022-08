Seferihisarlı kadın girişimcilerin kurduğu Hanımeli Kadın Kooperatifi, ürettiği ürünleri ve lezzetlerini "Harım" markasıyla satışa sunuyor.

Üreten girişimci kadınlarının bir araya gelerek kurduğu Hanımeli Kadın Kooperatifi, Seferihisar’ın el emeği geleneksel lezzet ve ürünlerini buluşturmak için satış ve hizmet noktası açıyor. Seferihisar’ın merkezinde yer alan "Harım’dan" adlı hizmet noktasında, Seferihisarlı girişimci kadınların "Harım" adını verdiği ürünler paketlerinde satışa sunulurken, restoran bölümünde yine kadınların ürettiği geleneksel Seferihisar lezzetleri de tüketilebilecek.

Hem restoran hem de ürün satış hizmeti verecek olan "Harım’dan" adlı kooperatif markette, Seferihisar’a özgü her türlü geleneksel lezzetin yer alacağını anlatan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Fikriye Sayarer Evin, "Seferihisar’ın tatlı tarhanasından çekme makarnasına, Armola peynirinden nohutlu mantısına, geleneksel ve ilçemize özgü her tadı restoranımızda sevenler ile buluşturacağız. Ürün satışında da dağ köylerimizden gelen organik ürünler başta olmak üzere yine Seferihisarlı kadınlarımızın bahçesinden ve elinden çıkan geleneksel lezzetlerimiz ön planda olacak. Kekikten biberiyeye, naneden ıhlamura, meyvelerimizden kuru meyvelerimize bahçelerimizde ürettiğimiz her şeyi burada satacağız. Soslardan reçellere çok geniş bir gıda yelpazesinin yanı sıra lavanta keselerinden yastığa, sepetlerden avizelere, kadınlarımızın ürettiği el ürünlerini de bu noktada satacağız. Kooperatifimizde yer alan arkadaşlarımızın çabasıyla, duvardaki resimlerden, ürün raflarına kadar her noktasını kendi emeklerimizle yaptığımız bu kültür mutfağının Seferihisar’ın yeni uğrak noktası olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"2022 yılının başında kurdukları kooperatif 6 ay içinde gelişti"

Ürettikleri ürün ve yemeklerin tariflerini eski Seferihisarlılardan aldıklarını aktaran Evin, "Hepimizin kendi bahçelerinde, evlerinde yetiştirdiği, ürettiği ürünleri var. Hanımeli Kooperatifimiz için Harım adını seçtik; çünkü Harım, Seferihisar’da evin arka bahçesinde, evin mutfağı için yetiştirilen ürünlerin olduğu küçük bölüme verilen addır. Biz de ürünlerimiz ile mutfağımızda Seferihisar’a ait olan yemeklerimizi sevenlerle buluşturacağız. Reçetelerimizi hep büyüklerimizden, eski Seferihisarlılardan aldık ve bu günlere taşıdık. Seferihisar’ın geleneksel, kendine özgü kültürel yemekleri bu mutfakta, Seferihisarlı kadınlarımızın elinde pişecek. Hem lezzetli kültürümüzü özleyenlerle buluşturacak hem de büyüklerimizden aldığımız bu emaneti, gençlerimize taşıyıp, aktaracağız. Büyükannelerimizden torunlarımıza köprü olacak, Seferihisar’ın bu sıcak ve doğal kültürünün yok olmaması için çabalayacağız. ’Ben de sizinleyim deyip, bizimle el ele vermek isteyen tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

Seferihisar’ın üreten kadınları olarak bir araya gelip 2022 yılının başında kurdukları kooperatifin 6 ay içinde gelişerek büyüdüğünü anlatan Evin, bugün satış noktası açabilecek güce ulaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kooperatifimiz 12 Ocak’tan beri aktif olarak çalışmakta. Bu projede bize en büyük desteği AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Aydın verdi ve sayesinde hayal ettiğimizden fazlasını yapmayı başardık. Kooperatif üyelerinin vardiyalı çalışma sistemiyle işleteceği bu iş yerimiz için çok heyecanlıyız, sabahlara kadar çalıştık. Kooperatifimizde çalışan üyelerimiz de var, onlar da burada gelip bizimle sabahlara kadar canla başla çalıştı ve artık ‘biz de varız’ demeye hazırız. 6 Ağustos’tan itibaren Harım’dan çatısı altında el emeği ürünlerimiz ve lezzetli yemeklerimizle biz de Seferihisar’a esnaf olacağız" dedi