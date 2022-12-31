AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Seferihisar’da faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinin yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, ilçede yapılacak balıkçı barınakları ile ilgili son gelişmeleri ve müjdeleri balıkçı esnafı ile paylaştı. Yılın son müjdesini alan Seferihisarlı balıkçılar, Dağ ve Aydın’a teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Seferihisar’da faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinin yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, ilçede yapılacak balıkçı barınakları ile ilgili son gelişmeleri ve müjdeleri balıkçı esnafı ile paylaştı. Yılın son müjdesini alan Seferihisarlı balıkçılar, Dağ ve Aydın’a teşekkür etti.

Seferihisar’ın Sığacık, Akarca ve Doğanbey bölgelerindeki balıkçıların barınma ihtiyacını giderecek olan balıkçı barınağı projelerindeki gelişmeler, balıkçı esnafını sevindirdi.

Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar’da faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinin yönetimi ve üyeleriyle buluştu. Balıkçılar ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Hamza Dağ ile Ahmet Aydın, balıkçı barınakları ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

"Önümüzdeki yıla balıkçı barınağı projesi ihalesini gerçekleştiririz"

Toplantı esnasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü ile telefonda görüşen Hamza Dağ, yatırım çalışmalarını dava süreçlerinin engellediğini söyledi.

Dağ, “Burada böyle bir yatırıma ihtiyaç var. İnsanların burada rahatça ekmek paralarını kazanmaları gerekiyor. Balıkçı barınağı işlerinde daha çok ‘kültürel SİT’ ve ‘tabiat SİT’ sorunu ortaya çıkıyor. Yatırım çalışmalarını dava süreçleri engelliyor. Bu süreçler burada bitmek üzere. Bu projenin ÇED ve imar süreci tamamlandı; ancak imar ile ilgili açılan davalar var. Yasal engellerden geçtiğinde yatırım programına hemen alacağız. Önümüzdeki yıla balıkçı barınağı projesi ihalesini gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

Doğanbey Balıkçı Barınağında sevindiren gelişme

Doğanbey Balıkçı Barınağı ile ilgili gelişmeleri de aktaran AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da, “Son iki kurumun görüşü kalmıştı. İl Tarım Müdürlüğü görüşünü verdi. Şimdi milli emlağın görüşü kaldı, onlar da çalışmalarını bitiriyorlar. Önümüzdeki hafta bitirip Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim edecekler. Sonra planların onaylanması sürecine geçilecek” diyerek buradaki barınak projesinin de 2023 yatırım planına teklif edilebileceğinin müjdesini verdi.

Seferihisarlı balıkçılardan Dağ ve Aydın’a teşekkür

Balıkçı barınağı projelerinin Seferihisarlı balıkçılar ve tur teknecileri için önemli olduğunun altını çizen S.S. Akarca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Gül ise “Barınaktan başka şeye ihtiyacımız yok. Tutunacak bir dalımız yok” dedi.

Gül, Hamza Dağ ve Ahmet Aydın’a projenin tamamlanması yönünde sağladıkları destekler için teşekkür ederek, Seferihisar’da faaliyet gösteren bir derneğin itirazı ile mahkemeye taşınan Akarca Balıkçı Barınağı projesinin hayata geçmesinin önemli olduğunu ifade etti.

"İstemezükçüler barınak projemizi mahkemeye verdi"

S.S. Akarca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Gül, “İstemezükçüler barınak projemizi mahkemeye verdi. Barınağın yapılacağı bölge için ‘fok yaşam alanı’ iddiasında bulundular. Bu bölgede fok gören kimse yok. Tüm iddiaları asılsızdır. Mahkeme lehimize karar verirken, karşı taraf bu kez Danıştay’a itirazda bulundu. Balıkçı barınağı projesi, balıkçılar için çok önem arz ediyor. Şuan Alaçatı’dan Kuşadası’na kadar doğru dürüst barınak yok. Projenin yatırım programına alınması kaldı” diye konuştu.