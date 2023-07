AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Karakayalar bölgesine yapılacak olan üst geçit projesini duyurdu. Başkan Aydın, Karakayalar Üst Geçit projesinin bölgenin trafik akışını düzenlemek ve güvenli geçiş imkanları sağlamak için başladığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı’nın girişimleri sonucu anayol üzerinde üçüncü bir üst geçit yapılması için Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne talimat verdi. Talimatın hemen ardından üst geçit inşa süreci başlatıldı. Başkan Aydın, “Seferihisar halkı, prestij yolu olarak adlandırılan anayolun daha güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılan gelişmelerden son derece memnun” ifadelerini kullandı. Yolun tamamlanmasının her safhasında Seferihisar halkı ile sürekli görüşmeler yapıldığına dikkat çeken Başkan Aydın, “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tüm yatırımları Seferihisar halkıyla müzakere ettik. Seferihisar’ın prestij yolu olarak adlandırdığımız anayola halkımızın talepleri sonucunda saha etütleri, ölçümler, resmi kurumlardan gelen değerlendirmelerle ilave yatırımların getirilmesi için konuyu yakından takip ediyoruz. Süreci titizlikle yönetiyoruz. Bölge halkımız, bu olumlu gelişmelerle birlikte Seferihisar’ın ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulması için yürüttüğümüz çalışmalardan memnuniyet duyuyor. İlçenin genel ulaşım ağının temel omurgasını oluşturan bu anayol, Seferihisar’ın diğer bölgeleriyle bağlantısını sağlayarak hayati bir rol üstleniyor. Seferihisar Belediyesinin görev sahasındaki yolların Seferihisar’a yakışmayacak durumda olduğu düşünüldüğünde ise anayolun önemi bir kat daha artıyor” dedi.

"Yatırım kenti Seferihisar"

Karakayalar mevkiinde yaşama geçecek üst geçidin yanı sıra birçok yatırımın daha gündemlerinde olduğunun altını çizen Başkan Aydın, “Yatırımlar kenti Seferihisar sürekli gelişiyor. Ulaşım alanında da engelli bireylerimizin yanı sıra tüm vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın güvenliği ve konforu için yapılan bu çalışmalar, ilçenin geleceğine yönelik umut verici bir perspektif sunuyor. İzmir Caddesi’ndeki sinyalizasyon düzenlemeleri, aydınlatmalar ve akıllı kavşaklar gibi önemli geliştirmelerin ardından, kesintisiz bölünmüş duble yol ile ulaşımda büyük bir konfor ve yeni bir kent vizyonu sağlanırken can ve mal kayıplarının da ciddi ölçüde önüne geçilmiş oldu. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde hemşehrilerimizin can güvenliğini daha üst seviyede tutmak için pek çok yatırım Seferihisar’a kazandırıldı. Karakayalar’da yapım çalışmaları devam eden üst geçidin yanı sıra anayol üzerinde birçok yatırım da gündemimizde bulunuyor. Anayol üzerinde yapılan her yatırım, Seferihisar’ın kent vizyonunu daha da güçlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.