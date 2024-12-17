Seferihisar Belediyesi “Sıfır Atık” projesi kapsamında, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşüm projelerine bir yenisini ekledi. Sıfır atık eğitimlerine hem okullarda hem de kamu kuruluşlarında devam eden Seferihisar Belediyesi, “Atık Yağını Getir Mamanı Götür”, ayrıştırılmış atıklardan üretilen temizlik malzemeleri, “Atığını getir, kırtasiye malzemeni götür” gibi projelerine devam etmekle birlikte cam atıkları anahtarlıklara dönüştürdü. Nazar boncuğu temalı cam anahtarlıklar vatandaşın beğenisine sunuldu.

Seferihisar Belediyesi neredeyse her gün evlerden atılan atık yağ, pil, atık ilaç gibi tehlikeli atık statüsünde yer alan maddelerin kaynağında ayrıştırılmasının önemini belirterek ev, ofis ve işletmelerden çıkan bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması için “Yeşil Dönüşüm” hareketini başlattı.

Vatandaşa geri dönüşüm çağrısı

Seferihisar Belediyesi yetkilileri vatandaşlara geri dönüşüm çağrısında bulunarak, ayrıştırılan çöpleri Seferihisar Atık Getirme Merkezi’ne ya da Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile iletişime geçerek belirli noktalara bırakabileceklerini belirtti.