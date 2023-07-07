Sakin şehir Seferihisar’da, 11 mavi bayraklı plajın sezon açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, vatandaşlara plajlara sahip çıkması çağrısında bulundu.

Seferihisar’da plajlarda sezon, mavi bayrakların asılması ile resmen başladı. Vatandaşların akın ettiği Büyük Akkum Plajı’nda düzenlenen törenden önce, plajda çöpler toplandı. Vatandaşlara mavi bayraklı plajlarla ilgili bilgi verilerek, kirliliğin önlenmesi için destekleri istendi. Mavi bayraklı plajlarda görev yapan cankurtaranlara da sezon öncesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun uzman eğitmenleri tarafından; ilk yardım, yüzme ve kurtarma çalışmaları gibi teorik ve pratik eğitimlerden oluşan kurslar verildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye olarak doğanın korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, “11 mavi bayraklı plajın açılışını yapmamız da, verdiğimiz emeğin sonuçlarından. Her bir mavi bayraklı Pplajımız Seferihisar’ın incisi. Plajları mavi bayraklı yapabilmek ve bunu sürdürebilmek çok ciddi bir çaba istiyor. Deniz suyu temizliğinden cankurtarana, engelli vatandaşlarımız için otoparktan plaj temizliğine kadar yüze yakın maddeden oluşan değerlendirme listesi var. Her sene bu kriterleri sağlıyor ve üstüne yeni plajlarımıza da, mavi bayrak kazandırıyoruz. Plajlarımızın mavi bayraklı olarak kalması için hep beraber Seferihisar’ımızın doğasına ve denizine gözümüz gibi bakacağız” dedi.

TÜRÇEV İzmir ve Kuzey İlleri Koordinatörü Doğan Karataş da, Seferihisar’ın en çok mavi bayrağa sahip ilçe olduğunu ifade ederek, “Denize ve kuma en ufak bir şey atarken bile lütfen çocuklarımızı düşünelim. Bu mavi bayraklar, yıllarca burada dalgalansın” diye konuştu.